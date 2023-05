Der Arbeitskreis „Lebendige Antike“ lädt für 3. Mai, 19.30 Uhr, Vortragssaal der Volkshochschule, Bürgerhof, zu einem Vortrag von Professor Andreas Wagner ein. Thema: „Alttestamentliches Denken, seine Andersartigkeit und seine Impulse für die Gegenwart.“

Aus der Antike bestimmten nicht nur die Traditionslinien des klassischen römisch-griechischen Altertums, sondern auch die Überlieferungen des Alten Testaments das kulturelle Bewusstsein der Gegenwart, heißt es in der Ankündigung. Die „Lebendige Antike“ nehme daher auch diese jüdisch-biblische Tradition ins Blickfeld. Andere Kulturen und andere Zeiten hätten und haben andere Zugriffe auf die Welt. Das Alte Israel sei geprägt von den „Denkmöglichkeiten“ und „Denkkonventionen“ des Kulturraums Ägypten/Syrien/Palästina/Kanaan und Mesopotamien. Aus dieser Prägung heraus seien religiöse Erfahrungen tradiert und in eine schriftliche Überlieferung gebracht worden, die man heute das „Alte Testament“ nenne. Seine Formen und Inhalte, sein Weltzugriff seien bisweilen eigen und herausfordernd. Diesen Eigenheiten widme sich der Vortrag.

Professor in Bern, geboren in LU

Wagner – Jahrgang 1963, Abitur 1982 am Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen – studierte Evangelische Theologie, Deutsche Philologie und Musik in Mainz und Heidelberg. 2002 habilitierte er. Seit 2009 ist er Professor für Altes Testament in Bern, seit 2019 Direktor des Instituts für Altes Testament. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse.

Anmeldung



Telefon 0621 504-2238; E-Mail an petra-paula.Marquardt@Ludwigshafen.de; im Netz: www.vhs-lu.de.