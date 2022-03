„Klimagerechte Stadtentwicklung – Was tut sich im Land und konkret in Ludwigshafen?“, fragt eine Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung am Donnerstag, 31. März, um 19 Uhr. In der Volkshochschule Ludwigshafen (Bürgerhof) sprechen dazu Astrid Kleber vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz, der Ludwigshafener Umwelt-Bereichsleiter Rainer Ritthaler sowie Klimaschutzkoordinatorin Ellen Schlomka. Anmeldung unter www.vhs-lu.de.