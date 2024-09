„Gefühle zu zeigen ist für Männer nach wie vor schwierig“, sagt der Psychologe und Psychotherapeut Helmuth Bühler. Zwar hätten sich die Vorstellungen darüber, was typisch männlich oder weiblich ist, inzwischen deutlich verändert. Besonders in Situationen von Trauer und Verlust reagierten Männer jedoch weiterhin vielfach verschlossen. So könnten unerwartete Konflikte innerhalb der ganzen Familie erwachsen. Um dies zu vermeiden, sollten Gefühle nicht als Schwäche abgestempelt, sondern anerkannt werden, damit Trauerprozesse gemeinsam gestaltet werden können.

„Woran erkenne ich die Bedürfnisse trauernder Männer?“ – so lautet Bühlers Vortrag am Samstag, 28. September, 18 Uhr, im Bildungswerk Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12, Gartenstadt. Der Vortrag soll Hintergrundwissen zu dieser speziellen Thematik vermitteln.

Der Referent arbeitet als Verhaltenstherapeut, Psychoonkologe und Trauerbegleiter und ist Trauerabteilungsleiter in einer Psychosomatischen Rehaklinik sowie Freier Referent der Telefonseelsorge Rheinland-Pfalz. Der Eintritt ist frei. Kontakt per E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de oder unter Telefon 0621 6355470