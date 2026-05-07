Einen Vortrag über das Für und Wider einer 24-Stunden-Pflege durch eine Pflegeperson, die mit im Haushalt wohnt, als Alternative zum Altenheim bietet der Pflegestützpunkt Böhl-Iggelheim an. Die 24-Stunden-Pflege, in der Regel durch eine Person aus dem Ausland, werde als „Rundum-Sorglos-Paket“ dargestellt und als Möglichkeit, Ängste vor Fremdbestimmung und Pflegebedürftigkeit zu beruhigen. In dem Vortrag wird dargestellt, was diese Pflegeform in der Praxis in Bezug auf Arbeitsrecht, Krankheit und Versicherung bedeutet und wie sie auch bei höherer Hilfebedürftigkeit funktioniert – teilweise fernab von gesetzlichen Regelungen und Qualitätsstandards. Verschiedenen Arten von Anbietern werden besprochen und anhand praktischer Beispiele beleuchtet, kündigen die Veranstalter an.

Der Vortrag und Austausch für pflegende Angehörige und Betroffene ist kostenlos. Er findet statt am Donnerstag, 21. Mai von 18 bis 19.30 Uhr im Pflegestützpunkt Hochdorf-Assenheim, Böhler Straße 7.