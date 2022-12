Professor Jhy-Wey Shieh, Repräsentant von Taiwan in der Taipeh-Vertretung in Deutschland, ist am Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr, zu Gast am Ostasieninstitut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (am Rheinufer).

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Asien und Europa im globalen Kontext: Diplomaten beziehen Stellung“. Die deutsche Bundesregierung sieht in Taiwan einen Werte-Partner und setzt sich dafür ein, dass alle Fragen des Verhältnisses zwischen China und Taiwan auf friedlichem Wege gelöst werden.

Ähnliches Szenario wie in Europa?

Die Volksrepublik China auf der anderen Seite behält sich vor, das sogenannte Ein-China-Prinzip notfalls auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Damit droht in Ostasien ein ähnliches Szenario, wie es Europa derzeit in der Ukraine erlebt. Wie geht Taiwan mit dieser Herausforderung um? Welche Rolle können in diesem Zusammenhang Deutschland und andere europäische Länder spielen? Zu diesen und anderen Fragen wird Professor Shieh Stellung beziehen und mit Teilnehmern diskutieren. Die Veranstaltung mit begrenzter Platzzahl ist öffentlich und steht allen Interessenten offen.

Anmeldung



Per E-Mail an Veranstaltungen@oai.de. Informationen im Netz unter https://ostasieninstitut.com/.