Im Heinrich-Pesch-Haus wird ein Vortrag über Frauengesundheit, speziell über Herzgesundheit für Frauen angeboten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien die häufigste Todesursache bei Frauen wie bei Männern, heißt es in der Ankündigung. Dennoch würden Risiken und Symptome bei ihnen oft zu spät erkannt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen daher geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herzerkrankungen. So zeigten Studien, dass Frauen häufiger an den Folgen eines Herzinfarkts sterben – unter anderem, weil Symptome anders ausgeprägt seien und später diagnostiziert würden, so die Veranstalter. Ziel der Veranstaltung sei es, ein stärkeres Bewusstsein für Warnzeichen, Risikofaktoren und Präventionsmöglichkeiten zu schaffen. Als Referentin ist Ann-Katrin Karcher angekündigt, Oberärztin der Medizinischen Klinik B am Klinikum Ludwigshafen. Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrike Gentner, stellvertretende Direktorin des Heinrich-Pesch-Hauses.

Info

Vortrag „Gesundes Herz – Wie Frauen ihre Herzen stärken“, Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr, Heinrich-Pesch-Haus, Frankenthaler Straße 229, Dauer etwa anderthalb Stunden. Eintritt kostenfrei, Spenden willkommen. Um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder über die Homepage (www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen) wird gebeten.