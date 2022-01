Der israelische Familienforscher Gidon Lev referiert am Montag, 10. Januar, um 18 Uhr auf der Plattform Zoom über das Thema „Internet, Facebook und ein Brief aus 1927 machen es möglich: Entdeckungen über jüdische Familien aus Ludwigshafen-Ruchheim in Südamerika“. Veranstalter ist der Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“. Wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten mussten viele Vorfahren des Referenten Gidon Levs in alle Welt fliehen. Der Stammbaum der Familie Löw lässt sich bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückverfolgen, zahlreiche Mitglieder lebten noch bis zum Holocaust in Ruchheim. Vor 20 Jahren begann Gidon Lev von Israel aus zu recherchieren. Bis heute hat er fast 100 noch lebende Nachfahren der Löws finden können. Er spricht in einem sehr persönlichen Vortrag über die Möglichkeiten des Internets bei der Familienrecherche und die außergewöhnliche Geschichte einer Familie, die sich seit 1934 in alle Welt zerstreut hat und nun durch ihn wieder zusammengeführt werden konnte. Der Einwahl-Link ist auf der Seite www.ludwigshafen-setzt-stolpersteine.de zu finden