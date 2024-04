Die Revolutionen von 1848/49 in Europa stehen im Mittelpunkt eines Vortrags beim Historischen Verein, Bezirksgruppe Ludwigshafen-Mannheim. Referent ist der Mannheimer Professor Wilhelm Kreutz. Die Veranstaltung am Donnerstag, 11. April, beginnt um 18.30 Uhr im Vortragssaal des Stadtarchivs, Rottstraße 17. Zwei Tage später, am Samstag, 13. April, 15 Uhr, wird am gleichen Ort der Ludwigshafener Historiker Paul Barnett über die Festungsbaukunst vor und während des Zweiten Weltkriegs berichten, im dritten Teil seiner Serie „Feuer und Stein“ in Kooperation mit dem Arbeitskreis Bunkermuseum. Information unter Telefon 0621 504-3015, E-Mail an klaus-juergen.becker@ludwigshafen.de.