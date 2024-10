Zum Vortrag „Datensicherheit und Gefahrenabwehr im Internet“ mit Digitalbotschafter Helmut Baumgärtner lädt die Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, für Mittwoch, 16. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, in die Innenstadt ein. Ein unachtsamer Klick und plötzlich fehlen wichtige Bilder oder Dateien. Das kann jedem einmal passieren. Oft ist es nur ärgerlich, aber in bestimmten Situationen kann es auch weitreichendere Folgen haben. Was dann zu tun ist beziehungsweise welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, wird in diesem Vortrag erklärt, heißt es in der Ankündigung. Helmut Baumgärtner zeigt, welchen Gefahren man im Internet ausgesetzt ist und wie man sich davor schützen kann. Darüber hinaus wird vermittelt, wie man Daten einfach, schnell und effizient sichern kann. Der Eintritt ist frei. Die Plätze sind begrenzt, daher wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 0621 504-2605 oder per E-Mail an karina.arena@ludwigshafen.de.