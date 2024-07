Der Papst in einer riesigen Daunenjacke und Elon Musk, der mit einem humanoiden Roboter auf ein Date geht – all diese Fotos existieren, sind aber nicht real. Sie wurden erzeugt durch Künstliche Intelligenz (KI). Was für die einen ein Spaß oder eine Chance ist, sich kreativ auszuleben, ist für andere ein Werkzeug, um Menschen in die Irre zu führen. Wie man reale Fotos von Bildern, die eine KI generiert hat, unterscheidet, das wollen Annabell Huwig und Marco Teufel in ihrem Vortrag „Grenzenlose Kreativität oder Irreführung leicht gemacht? Fotos, erstellt mithilfe generativer KI“ am Mittwoch, 7. August, 17 bis 19 Uhr, in der Stadtbibliothek erklären. Im Anschluss können Besucher eigene Bilder mittels generativer KI erstellen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Eintritt kostet fünf Euro. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0621 504-2608 oder im Internet unter www.ideenw3rk.de.