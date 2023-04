Über die Belange transgeschlechtlicher Menschen gerade in der medizinischen und pflegerischen Begleitung, will die Psychologin und Sexualtherapeutin Andrea Lang am Dienstag, 18. April, 19 Uhr, im Bildungswerk Hospiz Elias, Steiermarkstraße 12 (Gartenstadt), informieren. In ihrer Praxis berät sie Transmenschen und weiß um deren Bedürfnisse gerade auch bei der Pflege und Unterstützung in Alter und Krankheit (Eintritt frei).

Anmeldung per E-Mail an bildungswerk@hospiz-elias.de.