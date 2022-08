Claude AnShin Thomas hält am Dienstag, 30. August, um 19 Uhr, einen Vortrag im Kulturzentrum Das Haus in Ludwigshafen (Bahnhofstraße, Innenstadt). Sein Thema: „Meditationspraxis und das tägliche Leben unterscheiden sich nicht“. Der amerikanische Zen-Buddhistische Mönch, ehemalige Frontsoldat im Vietnamkrieg und Buchautor wirbt als „Advokat der aktiven Gewaltlosigkeit“ weltweit für Frieden und Gewaltlosigkeit. In seinen Vorträgen und Meditation-Seminaren teilt der in Pennsylvania geborene 74-Jährige seine persönlichen Erfahrungen und will Werkzeuge an die Hand geben, „um den Horizont zu erweitern und geschickter zu leben“. Der Vortrag wird ins Deutsche übersetzt. Karten an der Abendkasse kosten zwölf Euro. Weitere Informationen im Netz unter zaltho.org oder zaltho.de.