Die russische Oktoberrevolution 1917 leitete in Europa den Wandel von der Monarchie zu neuen Gesellschaftsentwürfen ein. Ihr wesentlicher Protagonist, Wladimir Iljitsch Lenin, starb bereits am 21. Januar 1924. Anlässlich seines 100. Todestags hält Klaus Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, am Donnerstag, 18. Januar, ab 15 Uhr einen Vortrag zu Lenins Leben und Werk im Café Alternativ, Rohrlachstraße 76, im Hemshof. Dabei geht er unter anderem der durchaus spannenden Frage nach, ob die heutige Entwicklung in Russland auf die Oktoberrevolution zurückzuführen ist. Der Eintritt beträgt vier Euro.