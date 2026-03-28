„Fünf Weltreligionen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten“ heißt ein Vortrag im Café Alternativ, Rohrlachstraße 76, Hemshof, am Donnerstag, 2. April, 15 Uhr. Die großen Religionen der Welt prägen seit Jahrhunderten das Leben vieler Menschen. In diesem Vortrag stellt Ulrich Fath Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus in verständlicher Weise vor. Er gibt Einblicke in ihre Entstehung und die wichtigsten Glaubensinhalte. Dabei geht es um Fragen nach dem Gottesverständnis, nach Geboten und Lebensregeln sowie um die Vorstellungen davon, wie es nach dem Tod weitergehen könnte. Ein Vergleich zeigt, was die Religionen unterscheidet – und was sie miteinander verbindet. Eintritt: vier Euro.