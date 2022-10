Die Kolpingsfamilie Pfingstweide lädt für 16. Oktober zu „Neiem Woi und Zwiwwelkuche“ sowie zu einem Vortrag über die Arbeit der Streetdocs ein. Mediziner und CDU-Stadtrat Peter Uebel stellt an diesem Sonntag, 11 Uhr, nach dem Gottesdienst in St. Albert in der Pfingstweide die Arbeit der Streetdocs vor. Dabei handelt es sich um ein Projekt zur niederschwelligen Gesundheitsfürsorge der Ökumenischen Fördergemeinschaft Ludwigshafen für Randgruppen. Das Projekt reagiert auf prekäre Verhältnisse in der Gesundheits- und Hygieneversorgung in den sozialen Brennpunkten Ludwigshafens, aber auch im Umland. Die potenzielle Klientel besteht zu weiten Teilen aus sozial isolierten Personen, die unter schweren psychologischen Beeinträchtigungen leiden. Die Kolpingsfamilie bittet um Spenden zugunsten der Streetdocs.