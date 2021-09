Grün statt Grau: Unter diesem Motto bieten die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis in Kooperation mit der Volkshochschule Ludwigshafen Online-Vorträge zur Dach-, Fassaden- und (Vor-)Gartenbegrünung an.

In Zeiten des Klimawandels kommt dem Mikroklima in den Kommunen eine immer größere Bedeutung zu. In puncto Luftfeuchte, Trockenheit und Artenvielfalt spielt auch das private Grün dabei eine zentrale Rolle. Doch welche Pflanzen sind geeignet und was gilt es bei der Dach-, Fassaden- und (Vor-)Gartenbegrünung zu beachten? Diese Fragen beantworten zwei Web-Seminare, die zusammen mit den Klimaschutzmanagerinnen von Stadt und Kreis initiiert wurden.

Wie Dächer und Fassaden dazu beitragen können, Eigenheime effektiv und umweltfreundlich vor Hitze und Regen zu schützen, erfahren die Teilnehmer laut Stadtverwaltung im ersten Teil am Mittwoch, 6. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr (Kursnummer: 212AB10903). Landschaftsarchitektin Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen beim städtischen Wirtschaftsbetrieb, und Peter Bott, Sachverständiger für Objektbegrünung, gehen auf Potenziale, Voraussetzungen und praktische Fragen ein.

Bienenfreundliche Gärten

Zwei Wochen später, am Mittwoch, 27. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr (Kursnummer 212AB10904), erfahren Hausbesitzer wie sie ihren Garten klima- und bienenfreundlich gestalten können. Referentin Christiane Brell, Diplombiologin und stellvertretende Vorsitzende des Fachbeirats für Naturschutz bei der Kreisverwaltung, gibt praktische Hinweise von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Pflege.

Weitere Online-Vorträge für Interessierte, diesmal zum Thema Photovoltaik, bieten die Klimaschutzmanagerinnen von Stadt und Kreis zusammen mit der Volkshochschule Ludwigshafen sowie der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz im November an. „Strom vom Dach – Wissenswertes zu Standort, Technik und Solarkataster“ heißt ein Vortrag, der am Mittwoch, 3. November, 18 bis 19.15 Uhr (Kursnummer 212AB10406) stattfindet. Um das Thema „Solarstrom vom Balkon – eine Alternative auch für Mieter“ geht es am Mittwoch, 17. November, 18 bis 19.15 Uhr (Kursnummer 212AB10407).

Noch Fragen?

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos. Die Teilnehmer benötigen einen Computer mit Internetzugang und können über einen Chat Fragen stellen. Anmeldung bei der VHS Ludwigshafen unter Telefon 0621 504-2238 oder online auf www.vhs-lu.de.