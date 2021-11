Um die Digitalisierung der Arbeit und darum, wie man sie geschlechtergerecht gestalten kann, geht es bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 16. November, von 18 bis 20 Uhr. Sie ist Teil der virtuellen Frauenwirtschaftstage.

„Wie muss eine digitale Wirtschaft beziehungsweise öffentliche Verwaltung aussehen, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind?“ Dieser Frage gehen die Referentinnen am 16. November nach. An ausgewählten Aspekten wie der Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Erwerbsarbeit werden Auswirkungen der Digitalisierung für Frauen und Männer beleuchtet. Es referieren Caroline Richter, Sachverständige für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, und Andrea Knaut, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Geschäftsstelle dritter Gleichstellungsbericht. Im anschließenden Podiumsgespräch werden laut Veranstalter mögliche Weichenstellungen einer gendergerechten Arbeitswelt der Zukunft diskutiert. Die Gäste sind Anne Niedecken, Leitung des Bereichs Organisation der Stadtverwaltung, Ralf Bauerschmidt, Leiter des Bereiches IT der Stadtverwaltung, und Kristiane Palm, Vorsitzende Business and Professional Women Club Mannheim-Ludwigshafen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Veranstalter sind die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises. Weitere Infos und Anmeldung im Netz unter www.frauenwirtschaftstage-ludwigshafen.de.