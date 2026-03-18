Das Techno-Festival Time Warp gibt es künftig nur noch einmal im Jahr, im Frühling. Dieses Wochenende ist es wieder soweit. Doch der Veranstalter hat noch andere Pläne.

Auf dem Maimarktgelände wird es das jährliche Techno-Festival nur noch im Frühling geben, die Herbst-Ausgabe wird gestrichen. Dafür baut der Veranstalter Cosmopop seinen renommierten Rave als internationale Marke mit Schwerpunkt Amerika aus. In Mexico-City und Las Vegas wird künftig auf in Mannheim konzipierten Dancefloors getanzt.

Jedes Jahr im Frühjahr, immer so ein paar Wochen vor dem Maimarkt, strömen Techno-Jünger aus aller Welt nach Mannheim. Auch an diesem Samstag, 21. März, wird zur großen Time Warp geladen. Mit 5 Floors, 47 DJs und über 20.000 erwarteten Gästen wird 19 Stunden lang von der Dämmerung bis zum Morgengrauen durchgefeiert. 1994 in der Walzmühle in Ludwigshafen gestartet, ist das Maimarktgelände seit 2000 Heimat des Mega-Raves. Nur durch Corona wurde das jährliche Event durchbrochen, beziehungsweise verdoppelt. Im Herbst 2021 wurde das Time-Warp-Format „2 Days 2 Stages“ mit knapp 10.000 Besuchern ins Leben gerufen.

In New York, Sao Paulo und Mexiko City wird auch Time Warp gefeiert

„Es wurde aus der Pandemie heraus geboren. Im März 2020 waren wir weltweit unter den ersten Festivals, die abgesagt wurden. Aufgrund der Lockdowns konnten wir auch in den Frühjahren 2021 und 2022 keine Time Warp veranstalten – und sind dafür in den Herbst gegangen, als sich da ein Zeitfenster öffnete“, erklärt Robin Ebinger von Cosmopop. Dieses Format hatte man in den Folgejahren zweigleisig erfolgreich beibehalten. „Wir wollten aber jetzt wieder zurück zu unserem ursprünglichen Konzept mit nur einer Time Warp in Mannheim pro Jahr. So wie wir es zwei Jahrzehnte lang gemacht haben“, so der Geschäftsführer.

Die Gründe sind vielfältig. Zum einen erschließt man international neue Märkte: In New York, Sao Paulo und Madrid hat sich die Time Warp längst etabliert. Im April kommen Miami, im November Los Angeles und Mexiko-City hinzu.

„Festivals stehen unter enormem Kostendruck“

Auf der Electric Daisy Carnival, mit 200.000 Besuchern pro Tag das größte Festival im Bereich elektronischer Tanzmusik, können die Time-Warp-Macher zudem Las-Vegas-Luft schnuppern. „Dort können wir ein eigenes Dance-Floor-Design präsentieren. Die Idee dazu, das Testen der Materialien und die Montage der verschiedenen Module, entsteht hier in unserem Lager in Mannheim. Auch daher müssen wir unsere Ressourcen bündeln, was das Team und was die Künstler angeht. Die bekommen wir auch nicht beliebig oft, brauchen sie aber für unsere Experience“, betont er.

Auf der anderen Seite stehe der europäische Festivalmarkt „stark unter Druck“. „Kaum Festivals verkaufen noch aus, dafür aber sind die Kosten enorm gestiegen“, erklärt Ebinger. Die Frühjahrsausgabe der Time Warp aber haben viele Techno-Fans fett in ihrem Kalender markiert. Aus 85 verschiedenen Ländern kommen die Gäste, überwiegend aus Frankreich, Italien, den Beneluxländern, der Schweiz, aber auch aus Spanien, USA bis zu Australien.

„Bauen jedes Jahr eine kleine Stadt“

An den Plattenspielern tummeln sich DJ-Legenden und einige Neulinge: Sven Väth und Richie Hawtin sind Stammgäste, die kaum eine Ausgabe verpassen und das Musikgenre maßgebend geprägt haben. Jamie Jones oder Seth Troxler sind hingegen DJs, die für die groovige Seite stehen. Ebinger freut sich unter anderem auf Mau P & Gigola, auf den australischen Breakbeat-Künstler Mall Grab sowie auf DJane Honey Dijon, die für Chicago House mit rauen New-York-Einflüssen bekannt ist. Ebenfalls gespannt ist er auf das Set von Quest und Adiel, das im gläsernen Studio in den frühen Morgenstunden in den Sonnenaufgang führt.

Der Aufbau mit fünf Floors ist im Vorfeld ein logistischer Kraftakt. „Im Grunde bauen wir jedes Jahr eine kleine Stadt auf“, sagt Ebinger. Vom Lichtdesign, Sound und visuellen Effekten bis zu Gastronomie und Brandschutz sind auch viele Gewerke aus der Region eingebunden.

Und für Mannheim und Umgebung wirft die Time Warp auch etwas ab: „Die Gäste müssen auch irgendwo übernachten. 50 Prozent der 20.000 Besucher reisen aus dem Ausland an. Die Time Warp hat da schon immer einen wirtschaftlichen Effekt, die Leute tragen ihr Geld in die Stadt rein. Hotels, Taxis, Restaurants, aber auch der Einzelhandel profitieren davon“, zeigt er auf.

Umsatz-Anstieg in Modegeschäften vor der Party

1,2 Millionen Umsatz fließen so pro Time Warp in das Gastgewerbe und eine halbe Millionen Euro in den Einzelhandel. Zusätzlich profitiere die Stadt Mannheim und die Region in Form von weiteren rund 1,2 Millionen Euro an Wertschöpfungseffekten. „Wir kommen auch von Modegeschäften in Mannheim zurückgespiegelt, dass kurz vor der Time Warp nochmal der Umsatz hochgeht“, zeigt Ebinger auf. Auf den laut Veranstaltern größten Indoor-Rave Europas geht man schließlich nicht einfach so.

Da passt es, dass die Time Warp gemeinsam mit der Kultmarke „Sabotage“ zwei T-Shirts neu auflegt. „In den 80er- und 90er-Jahren stand die Clubwear-Marke für einen rauen experimentellen Look – geprägt von industriellen Einflüssen unkonventionellen Schnitten und bewusst gebrochenen Designs. Sabotage hatte den Ursprungsgeist von Techno und Clubkultur modisch aufgegriffen: sich Freiräume zu schaffen, etwa in alten Fabrikhallen“, erklärt Ebinger. Gemeinsam mit Michael Dannroth, der die Marke einst in Mannheim prägte, hat man zwei T-Shirts in limitierter Auflage entworfen.

Und auch im Herbst wird es auf dem Maimarktgelände etwas zu Tanzen geben. Keine Time Warp, aber einer anderen Nische und Sparte der elektronischen Musik möchte man Raum geben. So viel kann Ebinger schon verraten.