Coronabedingt ist der Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb in diesem Jahr wieder in digitaler Form ausgetragen worden. Mit dabei waren neun Teilnehmer, die den Wettbewerb zuvor schon in ihrer Schule für sich entschieden hatten, wie die Verwaltung mitteilt. Eine dreiköpfige unabhängige Jury hat Mitte Februar die eingereichten Video-Beiträge gesichtet und bewertet. Als Siegerin steht die Sechstklässlerin Neele Feldmann aus dem Theodor-Heuss-Gymnasium fest. Sie darf nun am Bezirksentscheid teilnehmen. Den Vorlesewettbewerb gibt es bereits seit 1959. Er ist einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. In diesem Jahr waren rund 480.000 Schüler am Start. Ziel ist es, die Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken und die Lesekompetenz von Kindern zu stärken. Aktuelles zum 63. Vorlesewettbewerb sowie alle Infos, Termine und Teilnehmerschulen sind auf der Internetseite www.vorlesewettbewerb.de zu finden. Das Bundesfinale ist am 21. Juni in Berlin.