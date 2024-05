In der Erich-Kästner-Schule in der Ludwigshafener Innenstadt, mit 620 Schülern aus zahlreichen Nationen die größte Grundschule in Rheinland-Pfalz, ist am Mittwoch für insgesamt 300 Kinder vorgelesen worden – aus 34 Büchern, vom Regenbogenfisch bis zu Harry Potter, wie Schulleiterin Christine Jungmann berichtet. Seit zwei Wochen sei das Thema Bücher ganz in den Vordergrund gerückt. So hänge im Schulhaus ein Plakat mit vielen bunten Bildern und Büchern in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Italienisch, Albanisch, Sorani, Rumänisch und Arabisch. Aktuelle und ehemalige Lehrer, Eltern, Hausaufgabenhilfen sowie Hortmitarbeiter hätten sich beteiligt. „Viele Schüler werden am Montag ihren Mitschülern von den Büchern erzählen, und viele Kinder werden auch wieder vor dem Plakat stehen und über die Bücher reden“, ist sich Jungmann sicher.