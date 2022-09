Für die Turner der TG Pfalz steht an diesem Wochenende der erste Heimwettkampf in der Dritten Bundesliga Nord an. Am Samstag ist ab 12 Uhr die zweite Mannschaft des deutschen Meisters TuS Vinnhorst in der Wettkampfhalle der TSG Grünstadt zu Gast.

Die neue Saison begann für die TG Pfalz am vergangenen Wochenende mit einem Auswärtswettkampf gegen Hohenlohe. Gegen das Team aus Öhringen, das aus der Zweiten Bundesliga abgestiegen ist, gab es eine Niederlage mit 3:9 Gerätepunkten. Doch die Vorfreude im Team, welches sich aus Turnern der gesamten Pfalz zusammensetzt, ist nun groß auf den ersten Heimwettkampf. Die Sportler im Alter von 15 bis 28 Jahren trainieren in den Leistungszentren in Oppau und Landau.

Für die fünf Jungs des Turnerbunds Oppau, ist es erneut ein großes Highlight, in der Bundesliga turnen zu dürfen. Niklas Conrad, Lucas Gronbach, Noel Wetzler, Bastian Conrad und Christian Eberle trainieren seit ihrem sechsten Lebensjahr bei Bernd Stoffel im Leistungszentrum „Philipp Fürst“ in Oppau. Vier- bis fünfmal in der Woche für je zweieinhalb Stunden stehen Sportler und Trainer in der Halle und an den Geräten. Geturnt wird der olympische Mehrkampf an sechs verschiedenen Geräten: Boden, Seitpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck Dort zeigen je vier Turner der rivalisierenden Mannschaften ihre Kür.

Wettkämpfe in TSG-Halle in Grünstadt

Vor den Wettkämpfen wird das Training noch einmal intensiviert, weshalb auch Einheiten in der Wettkampfhalle in Grünstadt auf dem Programm stehen. Die Wettkämpfe werden in Kooperation mit der TSG Grünstadt ausgetragen. Die Mannschaft der TSG turnt seit vielen Jahren in der Zweiten Bundesliga und trägt ihre Heimwettkämpfe im Anschluss an die der TG Pfalz aus. Die Kooperation hilft, den Aufwand für beide Seiten zu reduzieren, auch den finanziellen.

Im Vergleich zu der letzten Saison hat sich bei der TG Pfalz einiges getan. Einer der tragenden Turner, Tim Brand, hat die Mannschaft verlassen und startet jetzt für seinen Heimatverein Würzburg. Allerdings gab es mit Jan Sitter, Oskar Dietz und Ayyub Bouamama junge Verstärkung. Zusätzlich bekommt die Mannschaft für drei der sieben Wettkämpfe mit Maxwell Robertson Zuwachs aus Großbritannien. Am ersten Wettkampftag gegen Hohenlohe war Maxwell allerdings noch nicht dabei. Nun freut sich das Team auf den ersten Wettkampf vor den heimischen Fans.