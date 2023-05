Die Planungen fürs zehnte Internationale Erzählfest in der Metropolregion Rhein-Neckar laufen auf Hochtouren. Es steigt vom 10. bis 17. September . Die Erzähler sind mit ihren Geschichten in 20 Städten zu Gast. Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung finden in Ludwigshafen statt: im Heinrich-Pesch-Haus (HPH, Frankenthaler Straße 229).

„Geschichten verbinden“ – so lautete das Motto des ersten Erzählfests. Dieses Motto stehe bei der zehnten Ausgabe erneut im Mittelpunkt, denn es sei aktueller denn je. „Menschen lieben Geschichten. Das Erzählen führt Menschen zusammen, baut Brücken, schafft Gemeinschaft, eröffnet Perspektiven, was gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist“, sagt Ulrike Gentner als stellvertretende HPH-Direktorin. Sie freut sich, dass mit Eröffnungsabend am Sonntag, 10. September, der „Langen Nacht“ mit Geschichten im Park und dem abschließenden Familiensonntag am 17. September, gleich drei Veranstaltungen im HPH stattfinden.

Alle Veranstaltungen kostenlos

Dazwischen schlagen die internationalen Erzählkünstler ihr rotes Erzählzelt an vielen Orten in der Metropolregion auf, besuchen Kinder in Kindertagesstätten und Grundschulen und sind auf der Bundesgartenschau in Mannheim zu Gast. In ihrem Gepäck haben sie Geschichten aus den Kulturen der Welt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Als langjähriger Hauptsponsor engagiert sich wieder die BASF für das Erzählevent, auch unterstützt von der HPH-Stiftung. Entstanden ist das Internationale Erzählfest aus dem Projekt „Erzählwerkstatt“ der „Offensive Bildung“. Darin engagieren sich seit 2005 Wirtschaft, Spitzenverbände, Kita-Träger, Schulen, Wissenschaft und Fachpraxis gemeinsam für Bildung in den Kitas und Grundschulen der Region. Schirmherrin der „Offensive Bildung“ ist die Deutsche Unesco-Kommission.

Eines der Projekte ist die „Erzählwerkstatt“ mit dem Themenschwerpunkt Sprachförderung und Förderung interkultureller Begegnungen und Erzählkulturen.

Im Netz: www.die-welt-erzaehlt.de, www.offensive-bildung.de