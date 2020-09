Bei einem Unfall am Montag gegen 18 Uhr in der Leuschnerstraße (Nord) ist ein Fünfjähriger verletzt worden. Die 35-jährige Mutter missachtete an der Einmündung zur Anilinstraße mit ihrem Auto die Vorfahrt einer 31-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der Autos entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Frauen ins Krankenhaus eingeliefert

Auch in der Frankenthaler Straße (West) kam es am Montag zu einem Unfall. Eine 64-Jährige missachtete an der Kreuzung zur Rohrlachstraße die Vorfahrt einer 31-Jährigen. Beide Pkw wurden durch den Zusammenprall stark beschädigt, die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Beide Autofahrerinnen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.