Weil ein 74-jähriger Lexus-Fahrer laut Polizei bei der Abfahrt von der B 38a zur Mallaustraße in Neckarau die Vorfahrt eines Skodas missachtet hat, kam es am Sonntag gegen 11.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Skoda, der mit einer dreiköpfigen Familie besetzt war, über die Mallaustraße geschleudert und prallte gegen die gegenüberliegende Haltestelle. Sowohl der 74-Jährige als auch die Familie wurden schwer verletzt. Zum Abtransport der Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 53.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Mallaustraße in beide Richtungen bis gegen 14.30 Uhr gesperrt werden.