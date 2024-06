An der Kreuzung Wollstraße/Raschigstraße ( Mundenheim) hat ein 43-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 22 Uhr die Vorfahrt eines 60-jährigen Autofahrers missachtet. Die beiden Pkw stießen laut Polizei zusammen. Hierbei wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 8000 Euro.