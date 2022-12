Schwer verletzt wurde am Montagabend ein Radfahrer, dem ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ein 85-Jähriger den 23-Jährigen übersehen, als er mit seinem Wagen gegen 18 Uhr in die Erich-Reimann-Straße (Süd) abbiegen wollte. Beim Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.