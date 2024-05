Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in der Mannheimer Neckarstadt-Ost ist am Freitagmorgen gegen 9.10 Uhr ein 61-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei bog der Mercedes-Fahrer, von einem Klinikgelände kommend, verkehrswidrig links auf die Röntgenstraße in Fahrtrichtung Bibienastraße ab. Dabei übersah er die herannahende Straßenbahn. An seinem Auto und der Straßenbahn entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr bis etwa 10.30 Uhr eingestellt werden. Darüber hinaus kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.