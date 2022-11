Die Vorfahrt eines Autofahrers hat am späten Mittwochabend der 39-jähriger Fahrer eines Kleintransporters missachtet. Der Unfall ereignete sich laut Polizei an der Kreuzung Jahnstraße/Friedrichstraße (Oppau). Trotz Stopp-Schild fuhr der Mann offenbar in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit dem Auto des 23-Jährigen. Das Auto wurde laut Polizei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 23-Jährige, der über Schmerzen klagte, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.