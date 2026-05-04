Eine Autofahrerin ist am Montagmorgen im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall in der Raiffeisenstraße. Dort wollte die Autofahrerin eine Kreuzung überqueren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde dabei niemand, den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro.