Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Oggersheim ereignet hat, wurde ein 87-jähriger Autofahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 62-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Pkw die Oderstraße überqueren, um vom Parkplatz eines Baumarktes auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 87-jährigen Autofahrers, der seinerseits auf den Parkplatz des Baumarktes einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 87-Jährige leicht verletzt wurde. Der Senior wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.