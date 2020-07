Bei einem Verkehrsunfall in Mundenheim ist am Montag ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Laut Polizei wollte ein 61-Jähriger mit seinem Wagen von der Hauptstraße aus auf die B 44 auffahren. Ein 52-Jähriger, der mit seinem Transporter von der Ebernburgstraße in Richtung Hauptstraße fahren wollte, missachtete die Vorfahrt. Bei dem Nissan wurde der Frontbereich beschädigt und die Airbags ausgelöst. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da auch noch Betriebsstoffe ausliefen, musste die Straße gereinigt werden.