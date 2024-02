Beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände in der Maudacher Straße hat ein 42-jähriger VW-Fahrer am Dienstag gegen 15.50 Uhr laut Polizei die Vorfahrt einer 39-jährigen Alfa-Romeo-Fahrerin missachtet, woraufhin beide Wagen zusammenstießen. Die 39-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren fahruntüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 35.000 Euro geschätzt.