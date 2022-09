Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin hat laut Polizei am Montag in Mundenheim die Vorfahrt eines 68-jährigen Pkw-Fahrers missachtet und einen Unfall verursacht. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der Frau auf einen parkenden Wagen in der Kettlerstraße geschleudert. Der 24-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Sachschaden: mindestens 5000 Euro.