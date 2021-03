Ein Pkw ist laut Polizei am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in Süd mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Eine 36-jährige Autofahrerin soll in der Schützenstraße die Vorfahrt der Bahn missachtet haben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.