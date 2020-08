Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist laut Polizei am Mittwoch bei einem Unfall in Mundenheim verletzt worden. Eine 43-jährige Autofahrerin hatte dem jungen Mann gegen 17 Uhr an der Ecke Drachenfels-/Hoheneckenstraße die Vorfahrt genommen und stieß mit dessen Maschine zusammen. Der Biker wurde nach seinem Sturz vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.