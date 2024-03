Eine verletzte Frau, 8000 Euro Schaden – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 6.25 Uhr in Süd ereignet hat. Eine 30-Jährige fuhr mit ihrem Auto die Pfalzgrafenstraße entlang. Beim Überqueren der Schützenstraße missachtete sie die Vorfahrt einer kreuzenden Straßenbahn. Tram und Pkw kollidierten. Die 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde abgeschleppt.