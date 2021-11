Die Mitarbeiterin eines Autohauses in der Saarburger Straße (Oggersheim) staunte nicht schlecht, als sie am Samstag einen Vorführwagen mit beschädigter Motorhaube und Stoßstange vorfand. Der Pkw stand gegenüber der Hofeinfahrt des Autohauses auf der Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Vorführwagen. Dadurch zersplitterte die Heckscheibe des Verursacher-Pkw und eine Rückleuchte wurde beschädigt. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Der Schaden am Vorführwagen beläuft sich auf 7000 Euro.

Zwei weitere Fälle

Eine zweite Unfallflucht gab es am Freitag im Hemshof in der René-Bohn-Straße, wo eine 56-Jährige ihren schwarzen Audi zwischen 14.15 und 18 Uhr abgestellt hatte. Als sie zurückkehrte, war der linke Kotflügel demoliert. In Friesenheim (Parkplatz Brunckstraße) wurde zwischen 14. und 19. November der grüne Opel eines 63-Jährigen am Frontstoßfänger beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963 2222. Bei jedem vierten Verkehrsunfall in der Stadt flüchtet der Verursacher. Im Jahr 2019 waren es fast 1700 Fälle.