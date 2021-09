Der Friesenheimer Ortsbeirat fühlt sich brüskiert durch die Antwort der Stadtverwaltung, im Riedsaumpark aus Kostengründen keine Hundeauslauffläche auszuweisen. „Die Antwort der Verwaltung ist eine Zumutung“, schimpfte Vize-Ortsvorsteher Christian Schreider (SPD). Auf alternative Flächen in Maudach und Edigheim hinzuweisen, bringe Friesenheimer Hundebesitzern gar nichts. Dass die Kosten für eine einfache Umzäunung angeblich nicht darstellbar seien, sei „ein Witz“. Wie andere Ortsbeiräte verwies er bei der Sitzung am Donnerstag auf einen mit dem Grünflächenamt abgesprochenen Beschluss für eine Hundeauslauffläche vom 19. November 2019. „Wir sollten das so nicht akzeptieren“, sagte Thorsten Ralle (CDU).