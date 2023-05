Die Einrichtung eines Fahrradparkhauses in Ludwigshafen ist vorerst vom Tisch. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine entsprechende Anfrage der Stadtratsfraktion Grüne im Rat hervor. Aktuell stehe der Verwaltung kein Personal dafür zur Verfügung. Daher sei auch kein Antrag mit Blick auf das Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ gestellt worden. Die Antragsfrist endete am 7. Mai. Für den Stellenplan 2024 seien zusätzliche Personalressourcen angemeldet worden. Maßgeblich für die Errichtung eines Fahrradparkhauses sei ein Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses. Danach müsste geprüft werden, wo ein Bedarf bestehe und welche Fördermöglichkeiten bestünden. Erst dann könne mit der Planung begonnen werden, so die Verwaltung zum Prozedere. Die Grünen hatten im Sinne des „Masterplans Green City“ argumentiert, dass mehr Radverkehr und das Angebot eines Fahrradparkhauses hochwirksame Maßnahmen zur Luftreinhaltung seien.