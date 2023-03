Der Verkehrsversuch mit Teilsperrungen in den Quadraten für den motorisierten Verkehr endet nach einem Jahr. Das hat die Stadt am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Damit ist der Zeitplan noch einmal geändert worden. Die Rückführung in den ursprünglichen Zustand soll am 13. März beginnen. In den kommenden Wochen will die Stadtverwaltung die Ergebnisse aus Zählungen und Befragungen auswerten. Diese sollen im Mai dem zuständigen Ausschuss des Gemeinderats zur Beratung und zum weiteren Vorgehen vorgelegt werden. Ähnlich wie der Aufbau soll der Abbau stufenweise über mehrere Wochen zunächst in der Kunststraße, dann in der Fahrradstraße und schließlich in der Fressgasse beginnen. Die Absperrungen sollen ebenso wie die Pflanzkübel verschwinden. Das alles wird laut Stadt so in Angriff genommen, dass auf Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer möglichst wenige Beeinträchtigungen zukommen. Gleichzeitig habe Verkehrssicherheit Vorrang. Ampeln müssten umgestellt, neue Markierungen auf der Straße aufgebracht werden. Arbeiten im Gleis seien dafür zudem nötig. Fahrradabstellanlagen, Lieferzonen und Außenbestuhlungen der Gastronomie in ehemaligen Parkbuchten am Straßenrand sollen bleiben. Bestimmte Pflanzkübel könnten im Rahmen der Bundesgartenschau an anderen Stellen der Stadt verwendet werden, heißt es weiter.