Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gregory Scholz ist neuer Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz. Im Gespräch mit Michael Schmid sagt der 41-Jährige, was er von seinem Namensvetter hält, der als Kanzler den Ukraine-Krieg zu bewältigen hat. Außerdem geht’s um die Energiekrise und anstehende Wahlen.

Herr Scholz, Sie sind ja Lehrer von Beruf. Welche Schulnote würden Sie der SPD auf Bundesebene verpassen?

Der Partei würde ich eine Eins bis Zwei geben.