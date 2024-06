Koutaiba Asfour vom ABC Ludwigshafen hat sich einen Titel bei den Süddeutschen Meisterschaften geschnappt. Auch andere ABC-Athleten kamen auf das Podest oder auf vordere Ränge.

Bei den Süddeutschen U16- und U23-Meisterschaften im Stadion Oberwerth in Koblenz waren auch einige junge U16-Nachwuchsathletinnen und -Athleten des ABC-Ludwigshafens am Start. Überragend und in einem Fotofinish gewann am ersten Wettkampftag die U16-Staffel über 4x100m die Silbermedaille in der Aufstellung Illia Ozerov, Adrian Anders, Alexander Meier und Sidwell Njikam in einer Zeit von 45,93 Sekunden – nur knapp geschlagen hinter der LG Filder (45,88) und vor dem SSV Ulm 1846 (46,00).

Am zweiten Tag standen die Einzeldisziplinen im Vordergrund. Sidwell Njikam (M15) überzeugte mit hervorragenden Zeiten über 100m und wurde Süddeutscher Vizemeister in 11,72 Sekunden (Vorlauf: 11,67). Seine Bestleistung von 11,90 Sekunden stellte zudem Adrian Josef Anders (M15) im Vorlauf ein und erreichte den Zwischenlauf (Vierter in 11,96). Auch Alexander Meier (M14) erreichte mit seiner Bestzeit von 12,07s den Zwischenlauf, kam dann aufgrund der schlechteren Windverhältnisse nicht weiter. Danach ging es für die W15 über die 300m-Disziplin. Hier lief Mia Huthoff in ihrer Bestzeit von 44,80s auf den elften Rang.

Kohli Vierte

Am Ende des zweiten Wettkampftages wurden die 800m-Läufe aller Klassen bestritten. Sara Kohli (W14) lief in einem beherzten Rennen und einer Zeit von 2:22,48 Minuten auf den vierten Rang und verbesserte ihre Saisonbestzeit um über sechs Sekunden.

Zum krönenden Abschluss kam es im 800m-Rennen für den ABC-Athleten Koutaiba Asfour (M14). Sein strategisch gelaufenes Rennen gewann er in sehr schnellen 2:08,42 min. Der junge Syrer trainiert seit einem Jahr beim ABC-Ludwigshafen. Umsichtig aufgebaut wurde er von Armin Kuhn, dem U14 Trainer, aktuell trainiert er im Trainerteam für die U16 um Juri Tscherer, Rainer Süß und Dino Ziegler.