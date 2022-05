Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) bereitet sich derzeit auf den für den 1. Juni geplanten Start des Neun-Euro-Tickets vor und arbeite „mit Hochdruck an der Umsetzung des Ticketverkaufs“. Wie das Unternehmen mitteilt, kann das Ticket für die Monate Juni, Juli und August in den Mobilitätszentralen, an Ticketautomaten und in Verkaufsstellen sowie über die digitalen Vertriebskanäle der rnv erworben werden. Auch Inhaber eines Abos oder einer rnv-Zeitkarte profitierten vom Sonderticket. Der Differenzbetrag des Abos zum Neun-Euro-Ticket werde entsprechend erstattet. Die letzten Details zur Umsetzung des geplanten Sondertickets werden allerdings wohl erst am 20. Mai feststehen, an diesem Tag soll das „Entlastungspaket“ im Bundesrat verabschiedet werden. Aktuelle Informationen zum Neun-Euro-Ticket bietet die rnv auf der Internetseite www.rnv-online.de/9-euro-ticket zur Verfügung.