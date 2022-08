Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute suchen wir eine 2,20 Meter hohe Statue aus Bronze.

Sie gilt als „Kunst am Bau“. Somit ist sie gezielt für das Gebäude entworfen worden, vor dem sie seit 1978 steht. Wenn Sie wissen, wonach wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.