Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung hat die Polizei gegen einen 40-Jährigen in die Wege geleitet. Am Montag gegen 12 Uhr forderte ein 46-Jähriger den 40-Jährigen in einem Supermarkt in der Schützenstraße (Süd) auf, es zu unterlassen, Waren in seine Tasche zu stecken. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch. Vor dem Supermarkt bedrohte der 40-Jährige den 46-Jährigen dann mit einem Teleskopschlagstock. Als die Polizei eintraf, warf der 40-Jährige den Schlagstock weg und versuchte, sich zu verstecken. Der Schlagstock wurde sichergestellt, der Mann einer Kontrolle unterzogen.