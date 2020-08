Einer 47-Jährigen aus Ludwigshafen ist am Sonntag gegen 8.45 Uhr vor einer Kirche im Stadtteil Mundenheim die Handtasche gestohlen worden. Sie hatte vor dem Gotteshaus in der Saarlandstraße gesessen, als der bislang unbekannte Täter zuschnappte und mit der Handtasche flüchtete, berichtet die Polizei. In der Handtasche befand sich neben Ausweisdokumenten auch Bargeld. Der Täter ist etwa 20 Jahre alt und hat blonde kurze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Hinweise: Telefon 0621/963-2122.