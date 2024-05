Zu einem Podiumsgespräch unter der Überschrift „ Ludwigshafen wählt – Bürger fragen – Politiker antworten“ lädt der Verein Fontäne Kulturzentrum am Mittwoch, 22. Mai, 18.30 Uhr, in seine Räume in der Wredestraße 6 ein. Wenige Wochen vor den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni stellen sich dabei einige Spitzenkandidaten der politischen Parteien, die im Ludwigshafener Stadtrat vertreten sind, den Wählern und ihren Fragen im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung. Auf dem Podium sitzen Gisela Witt-Pieper (Bündnis 90/ Die Grünen), Liborio Ciccarello (BSW), Raik Dreher (Grünes Forum und Piraten), David Guthier (SPD), Thomas Schell (FDP) und Peter Uebel (CDU). Die Moderation übernimmt Christiane Ludwig. Anmeldung erbeten per E-Mail an info@fontaene-ev.de.