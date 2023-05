Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein tierischer Schulhof mit Sanierungsbedarf am Gebäude in der Virchowstraße, ein Spendenregal in der Wilhelm-Busch-Straße und eine witzige Beleuchtung an einer Kneipe in der Maxstraße sind uns diese Woche aufgefallen. Was steckt dahinter?

Regal mit Pfeil

Unscheinbar steht es vor einem Haus in der Oggersheimer Wilhelm-Busch-Straße, vollgepackt mit allem möglichen Krimskrams (Lampen, Spiele, Geräte). „Das