Der Klassenverbleib ist das Ziel der Handballerinnen der VTV Mundenheim. Das Team tritt in dieser Saison in der neu gebildeten Regionalliga an und will so früh wie möglich genügend Abstand zum Tabellenende gewinnen.

André Rebholz ist weiter Trainer der Mundenheimerinnen. Nachdem er die Mannschaft in der Vorsaison während der Runde übernommen und auf einen beachtlichen sechsten Rang geführt hatte, wird dieselbe Aufgabe in der neuen Spielzeit ähnlich anspruchsvoll. „Wir haben einen komplett neuen Rückraum“, verdeutlicht er eines der Probleme. Und einiges an Qualität haben die Mundenheimerinnen außerdem verloren. So verließ Marlies Mader, mit 85 Treffern zweitbeste Werferin, die VTV in Richtung Zweite Bundesliga nach Ketsch. Die beste Torschützin, Esther Adam, versucht hingegen ihr Glück nun in der Dritten Liga in Schwarzach. A-Jugend-Torhüterin Steffi Pfau nutzt ihr Zweitspielrecht für die Aktivität bei Drittliga-Aufsteiger TSG Friesenheim. Zudem haben Celine Bauchhenß und Annalena Scheib den Verein verlassen. Trainergattin Sabine Rebholz hat hingegen ihre Karriere beendet. „Insgesamt fehlt uns damit nicht nur eine Menge Qualität, sondern auch Erfahrung auf und neben dem Platz“, erklärt Rebholz.

Klassenverbleib schnell sichern

Immerhin erhält er auch ein wenig Erfahrung zurück. Sofie Heiser beendet ihre Babypause, Kristina Schmieder kehrt von ihrem Hamburg-Gastspiel zu ihrem Heimatverein zurück. Aylin Hofmann, Johanna und Saskia Schlemilch sind die übrigen „echten“ Neuzugänge. Aus der A-Jugend rücken Jula Koopmann, Lena Gantner, Leni Lippbusch und Anna Tolksdorf auf. Sechs weitere Spielerinnen des aktuellen Kaders aus der A-Jugendbundesliga hat Rebholz außerdem auf dem Schirm. „Die wollen wir langsam einbinden und sehen, wie sie sich an die Liga gewöhnen“, beschreibt er das Konzept. Klar ist für ihn deshalb, dass es nur darum gehen könne, den Klassenverbleib so früh wie möglich zu sichern.

Und das gilt vom ersten Spieltag an. Der kommt für die Mundenheimerinnen mit Verzögerung, denn zum eigentlichen Saisonauftakt in der Vorwoche pausierten die VTV noch, sind am Samstag bei der zweiten Mannschaft der TSG Mainz-Bretzenheim gefordert. Eine Art „Testspiel“ für Rebholz, der sein Augenmerk vor allem auf die Heimspiele legen will: „Da wollen wir über die Emotionen kommen und unsere Punkte holen.“ Schwer genug, denn durch die auf zwölf Mannschaften verkleinerte Liga sei die Leistungsdichte noch enger zusammengerückt. „Man darf sich keine großen Schwächephasen während der Saison erlauben“, weiß der VTV-Trainer. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der Absteiger vom Saisonverlauf der oberen Ligen abhängt. So blickt er der neuen Spielzeit mit gemischten Gefühlen entgegen: „Die Vorbereitung verlief durch Urlaub und einige Verletzungen eher durchwachsen, aber zumindest menschlich passt es im Kader sehr gut.“