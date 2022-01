Klaus Meine, der Sänger der Scorpions, wurde kürzlich gefragt: „Vor Corona waren Sie lange auf Tour. Und jetzt?“ Solche Fragen werden derzeit in vielen Interviews gestellt. Sie können sich das auch selbst mal fragen: „Was war vor Corona? Und was ist jetzt anders?“

„Wir sind mittendrin“

Geschichte wird gemacht – und wir sind mittendrin. Wir erleben eine Zeitenwende. Wenn ich Geschichten erzähle, dann muss ich mittlerweile sagen: „Das war noch vor Corona!“ Und jedes Mal, wenn ich das sage, dann muss ich an meinen Opa denken. Der hat Corona zwar nicht mehr erlebt, aber auch er hatte eine Zeitenwende in seinem Leben: vor und nach dem Krieg. Eine gute Freundin von mir erzählt Geschichten aus ihrer Jugend immer mit dem Zusatz: „Das war noch vor der Wende.“ So erleben wir die Zeit. Daten und Ereignisse werden so entscheidend, dass wir unser Leben an ihnen orientieren.

Ereignisse, nach denen fast alle Menschen ihr Leben orientieren, sind sehr selten. Unsere gesamte christliche Zeitrechnung beruht auf einem zentralen Ereignis: der Geburt Christi. Morgen geht mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias der weihnachtliche Festkreis zu Ende. Die zentrale Wende der Zeit liegt für diesen Winter hinter uns.

„Noch nicht abgeschlossen“

Aber die Zeitenwende, die wir gerade erleben, ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt kein „nach Corona“ und wir wissen nicht, ob es das jemals richtig geben wird. Die Geburt Christi ist streng genommen auch nicht beendet – zumindest nicht ihre eigentliche Bedeutung. Das betont auf jeden Fall der Apostel Paulus. Er sagt: Die Geburt Christi geschieht zu der Zeit, die Gott bestimmt hat (Gal 4,4). Gott bewirkt die Wende der Zeit. Seit dieser Geburt wissen wir, dass wir alle Gottes Kinder sind und geliebt werden. Das macht uns frei und stark. Für die Zeit mit Corona und danach.

Für Klaus Meine war Corona übrigens eine radikale Bremse, eine Entschleunigung. Er sagt, dass Corona für ihn und seine Band ein Segen war. Da muss ich dann doch sagen: Weihnachten ist doch die bessere Zeitenwende, der wirkliche Segen!

Der Autor

Paul Metzger, 48, ist protestantischer Pfarrer in Ludwigshafen-Pfingstweide.